Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир The Ring V: Night of the Samurai. Главным событием вечера станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) между действующим абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ и непобеждённым мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Алан Дэвид Пикассо

Начало боксёрского вечера запланировано на 12:00 мск. Выход боксёров на ринг в главном бою ожидается не ранее 14:00 мск.

Прямую трансляцию турнира покажет платформа DAZN. Легальной телевизионной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой расскажет о всех ключевых событиях вечера.

Материалы по теме
Алан Дэвид Пикассо: Наоя Иноуэ — человек, он может совершать ошибки
Материалы по теме
Ring V: великий Иноуэ четвёртый раз за год бьётся в титульнике. Хватит ли сил?
Live
Ring V: великий Иноуэ четвёртый раз за год бьётся в титульнике. Хватит ли сил?
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android