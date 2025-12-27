Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир The Ring V: Night of the Samurai. Главным событием вечера станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) между действующим абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ и непобеждённым мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо.

Начало боксёрского вечера запланировано на 12:00 мск. Выход боксёров на ринг в главном бою ожидается не ранее 14:00 мск.

Прямую трансляцию турнира покажет платформа DAZN. Легальной телевизионной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой расскажет о всех ключевых событиях вечера.