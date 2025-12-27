Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: где смотреть бой, на каком канале

Сегодня, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир The Ring V: Night of the Samurai. Главным событием вечера станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) между действующим абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ и непобеждённым мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо. Для Монстра этот поединок станет четвёртым в 2025 году.

Прямую трансляцию турнира покажет платформа DAZN. Легальной телевизионной трансляции в России не запланировано. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой расскажет о всех ключевых событиях вечера.

В рекорде японского спортсмена 31 победа, из которых 27 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. На профессиональном уровне Наоя выступает с октября 2012 года.

У мексиканского боксёра, в свою очередь, в рекорде 32 победы, из которых 17 были одержаны досрочно, и ни одного поражения.