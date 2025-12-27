Скидки
Видео: Мераб Двалишвили спаррингуется с шестилетним сыном Илии Топурии

Видео: Мераб Двалишвили спаррингуется с шестилетним сыном Илии Топурии
Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) Мераб Двалишвили провёл импровизированный спарринг с шестилетним сыном непобеждённого обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии. Мальчика зовут Уго.

Отметим, что сам Топурия и его команда часто выкладывают видео с Уго, на которых он тренируется вместе с отцом, активно отрабатывает удары и выносливость.

Напомним, из-за личных проблем, связанных с разводом, Илия Топурия взял паузу в карьере. В его отсутствие UFC назначил бой за временный титул в лёгком весе между Джастином Гэтжи и Пэдди Пимблеттом на 24 января 2026 года.

