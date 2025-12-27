Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: полный кард участников, список бойцов

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир The Ring V: Night of the Samurai — заключительное крупное событие года в этом виде спорта. Он начнётся в 12:00 мск.

В главном поединке абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ будет защищать свои титулы в бою с непобеждённым мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо. Для Иноуэ это будет четвёртый бой и седьмая защита чемпионского статуса в 2025 году. В соглавном бою другой японский боец, поднявшийся в этот дивизион, Дзюнто Накатани встретится с мексиканцем Себастьяном Эрнандесом.

Полный кард турнира The Ring V: Night of the Samurai:

Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо;

Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандес;

Кенсиро Терадзи — Вийибальдо Гарсия Перес;

Рейто Цуцуми — Леобардо Кинтана;

Тайга Иманага — Эридсон Гарсия.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на международной платформе DAZN. Начало главных боёв ожидается не раньше 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.