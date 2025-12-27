Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: полный кард участников, список бойцов

Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: полный кард участников, список бойцов
Комментарии

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир The Ring V: Night of the Samurai — заключительное крупное событие года в этом виде спорта. Он начнётся в 12:00 мск.

В главном поединке абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ будет защищать свои титулы в бою с непобеждённым мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо. Для Иноуэ это будет четвёртый бой и седьмая защита чемпионского статуса в 2025 году. В соглавном бою другой японский боец, поднявшийся в этот дивизион, Дзюнто Накатани встретится с мексиканцем Себастьяном Эрнандесом.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Алан Дэвид Пикассо

Полный кард турнира The Ring V: Night of the Samurai:

  • Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо;
  • Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандес;
  • Кенсиро Терадзи — Вийибальдо Гарсия Перес;
  • Рейто Цуцуми — Леобардо Кинтана;
  • Тайга Иманага — Эридсон Гарсия.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на международной платформе DAZN. Начало главных боёв ожидается не раньше 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

Материалы по теме
Ring V: четвёртый бой Наои Иноуэ за год! В соперниках — непобеждённый Пикассо. LIVE
Live
Ring V: четвёртый бой Наои Иноуэ за год! В соперниках — непобеждённый Пикассо. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android