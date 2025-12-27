«Всех отправляю домой». Исмаилов бросил вызов Арману Царукяну

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил о готовности сразиться на турнире по джиу-джитсу с любым из топ-россиян, включая первого номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна.

«Я и есть джиу-джитсу, братишка! Я и есть грэпплинг, любого здесь схаваю! Любое имя, кто зайдёт на ковер со мной. По очереди выставляйте всех: Царукяна, Юсупова, Раисова… Пусть заходят, хоть с тяжами меня ставят. Маленькие, большие — без разницы. Всех, кого встречаю здесь, отправляю домой. Руку им не поднимут!

Белаз меня ищет? Там, где я хочу выступить, за него не готовы заплатить. Придётся выступить там, где за него готовы заплатить. Например, вот борцовская площадка — пусть зайдёт и всё почувствует. На ковре Белаз поймёт, что он не хочет нашего боя. И всё становится на свои места, когда понимаешь, с чем тебе придётся столкнуться. Скорее всего, мы встретимся на ковре. Здесь мне готовы заплатить столько, сколько я хочу. Чтобы мне в ММА зайти и драться с Белазом за пояс — за это нужно заплатить», — приводит слова Исмаилова издание Sport24.ru.