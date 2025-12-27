Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отреагировал на подпись Ибрагимовича к их фото

Хабиб отреагировал на подпись Ибрагимовича к их фото
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил экс-нападающему «Милана», «Барселоны», «Аякса» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу, который ранее прокомментировал их совместное фото. Оба ранее сфотографировались рядом с полузащитником «Монако» Полем Погба.

Фото: из личного архива Златана Ибрагимовича

«Хороший, плохой и злой», — подписал снимок Ибрагимович.

«Я точно не злой», — написал Хабиб в комментариях.

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но Хабиб заявлял, что решение уйти окончательное.

Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android