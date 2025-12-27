Хабиб отреагировал на подпись Ибрагимовича к их фото

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил экс-нападающему «Милана», «Барселоны», «Аякса» и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу, который ранее прокомментировал их совместное фото. Оба ранее сфотографировались рядом с полузащитником «Монако» Полем Погба.

Фото: из личного архива Златана Ибрагимовича

«Хороший, плохой и злой», — подписал снимок Ибрагимович.

«Я точно не злой», — написал Хабиб в комментариях.

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но Хабиб заявлял, что решение уйти окончательное.

Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года.

