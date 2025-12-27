Скидки
Видео: Илия Топурия и Мераб Двалишвили показали силу удара. Разница — почти 300 баллов

Видео: Илия Топурия и Мераб Двалишвили показали силу удара. Разница — почти 300 баллов
Чемпион UFC в лёгком весе Илия Топурия и экс-обладатель титула в легчайшем дивизионе Мераб Двалишвили протестировали силу своих ударов на популярном аттракционе-силомере. Топурия набрал 2801 балл, в то время как результат Двалишвили составил 2507 баллов.

Илия Топурия и Мераб Двалишвили показали силу удара:

В общей сложности на счету Топурии в смешанных единоборствах 17 поединков, в которых он одержал 17 побед, семь из которых были добыты нокаутом. В активе Двалишвили 26 боёв, в которых он добыл 21 победу (три – нокаутом) и потерпел пять поражений. Чемпионского титула он лишился после поражения в поединке с Петром Яном, который состоялся в декабре 2025 года.

