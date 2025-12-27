Гонорары Наои Иноуэ и Алана Дэвида Пикассо за бой 27 декабря 2025

Сегодня, 27 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский турнир The Ring V: Night of the Samurai. Главным событием станет титульный бой во втором легчайшем весе (до 55,2 кг) между действующим абсолютным чемпионом мира японцем Наоя Иноуэ и непобеждённым мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо.

В своём последнем поединке против Муроджона Ахмадалиева Иноуэ получил $ 10 млн. Ожидается, что с учётом доли от продаж платных трансляций (PPV) общий доход японца от боя 27 декабря может достичь $ 18 млн.

Гонорар Пикассо оценивается примерно в $ 2 млн, что базируется на его предыдущих контрактах. В прошлом бою против Кёносукэ Камеды мексиканец заработал более $ 400 тыс.