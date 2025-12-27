Ислам Махачев раскрыл, какие слова сказал Петру Яну перед его вторым боем с Двалишвили

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, какой совет дал чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну перед его титульным боем бывшим чемпионом UFC Мерабом Двалишвили.

«Если честно, знал, что Яну будет тяжело. Мы случайно с ним увиделись в Дубае в ресторане где-то за полтора-два месяца до боя: он кушал с командой, а мы тоже с ребятами зашли поесть. Я ему сказал: «Следующий бой — самый большой шанс для тебя». Потому что знал, Пётр уже не молодой, а Мераб идёт сейчас на такой волне, что все говорят, что он чуть перегружен, четвёртая защита за год… Думаю, это был лучший день для Петра. И он воспользовался моментом. Не знаю, послушал он совет или нет, но я видел, что он привлёк пацанов с Дагестана и подготовился к борьбе, что было видно в бою.

В первом их бою Пётр очень много пропускал в ноги, делал много ошибок. Но второй бой показал, что он хорошо поработал над ошибками», — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».