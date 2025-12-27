«Петру будет ещё легче». Махачев — о трилогии Ян — Двалишвили

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что его соотечественнику действующему обладателю титула в легчайшем весе Петру Яну будет легче в третьем поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

— Если будет третий бой, мы снова что-то новое увидим?

— Думаю, что Петру в третьем бою будет ещё легче, потому что он уже знает, чего ожидать от Мераба, знает, что может остановить его борьбу, уже может верить в свою борьбу, и будет ещё легче. Однако нельзя расслабляться. Мераб такой боец, что он идёт, идёт, идёт. Просто Петру надо подойти в такой же форме, с таким же настроем, не бояться его борьбы и самому проходить, что он и делал во втором бою, — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в первою бою победу одержал Двалишвили. Во втором поединке победил Ян.

