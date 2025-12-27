Скидки
«Петру будет ещё легче». Махачев — о трилогии Ян — Двалишвили

,
Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность, что его соотечественнику действующему обладателю титула в легчайшем весе Петру Яну будет легче в третьем поединке с грузином Мерабом Двалишвили.

— Если будет третий бой, мы снова что-то новое увидим?
— Думаю, что Петру в третьем бою будет ещё легче, потому что он уже знает, чего ожидать от Мераба, знает, что может остановить его борьбу, уже может верить в свою борьбу, и будет ещё легче. Однако нельзя расслабляться. Мераб такой боец, что он идёт, идёт, идёт. Просто Петру надо подойти в такой же форме, с таким же настроем, не бояться его борьбы и самому проходить, что он и делал во втором бою, — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

Напомним, в первою бою победу одержал Двалишвили. Во втором поединке победил Ян.

Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Главные новости дня:

