Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: ориентировочное время начала боя — 15:00 мск

Сегодня, 27 декабря, состоится турнир The Ring V: Night of the Samurai в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало запланировано на 12:00 мск.

В главном поединке абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ проведёт очередную защиту титулов против непобеждённого мексиканца Алана Дэвида Пикассо. Главный бой начнётся не раньше 15:00 мск.

В соглавном поединке Дзюнто Накатани подерётся с Себастьяном Эрнандесом. В четырёх главных боях турнира японские боксёры будут драться против мексиканских.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на международной платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.