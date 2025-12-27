Скидки
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: ориентировочное время начала боя — 15:00 мск

Сегодня, 27 декабря, состоится турнир The Ring V: Night of the Samurai в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало запланировано на 12:00 мск.

В главном поединке абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ проведёт очередную защиту титулов против непобеждённого мексиканца Алана Дэвида Пикассо. Главный бой начнётся не раньше 15:00 мск.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Алан Дэвид Пикассо

В соглавном поединке Дзюнто Накатани подерётся с Себастьяном Эрнандесом. В четырёх главных боях турнира японские боксёры будут драться против мексиканских.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на международной платформе DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

