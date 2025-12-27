«Уже точно». Ислам Махачев ответил, когда может провести следующий бой

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев рассказал, когда может провести следующий поединок, отметив, что не рассматривает вариант боя в январе и ориентируется на более поздние даты.

«Не знаю, но мне предлагали в январе. Думаю, что январь — это невозможная дата, потому что я три месяца находился в лагере. Мне позвонили в декабре, мол, будешь драться в январе. Я ответил, что уже, получается, опаздываю, мне надо уже выезжать на кэмп, если дерусь в январе. И я сказал, что в январе точно не буду драться. Думаю, уже точно после Рамадана: это апрель, май, июнь, в любых датах. Если захотят поставить в Белый дом, то подожду, если нет, то можно подраться пораньше», — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

