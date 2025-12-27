Скидки
Чемпион UFC Ислам Махачев высказался о потенциальном бое с Шавкатом Рахмоновым

Чемпион UFC Ислам Махачев высказался о потенциальном бое с Шавкатом Рахмоновым
Комментарии

Чемпион UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым.

— Думаю, что фанаты видят твоим самым опасным соперником Шавката Рахмонова…
— Ну, Шавкат если вернётся, не думаю, что кто-то ему сейчас даст бой за пояс. Если мне поставят его, вообще нет никаких проблем. Но человек больше года не дрался, наверное, надо что-то выиграть, чтобы выйти за пояс, — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

Также Ислам ответил на вопрос по поводу соперника, с которым UFC предлагал ему провести бой в январе 2026 года.

— А против кого, кстати, предлагали в январе?
— Мне не сказали имя, но думаю, что против Моралеса, если честно. Мне имя не говорили, просто спросили, будешь драться в январе или нет.

— То есть не Камару Усман?
— Думаю, нет. Ну, это мои предположения. Точно не знаю. И менеджер тоже не знает, – поделился Ислам.

Комментарии
