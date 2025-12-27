Скидки
Ислам Махачев рассказал, какой бой для Умара Нурмагомедова был бы предпочтительнее

Чемпион UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев рассказал, что экс-претенденту на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянину Умару Нурмагомедову был бы выгоднее реванш с Мерабом Двалишвили, а не бой с Петром Яном.

— Тебе какой бой Умара Нурмагомедова был бы интереснее — с Петром или Мерабом?
— Честно сказать, с Мерабом мне бой был бы интереснее, потому что первый бой Умар проиграл. Было много причин, но об этом сейчас что говорить. Думаю, Умар может себя намного лучше проявить. Знаю, что он может Мераба обыграть. Умар ещё молодой, есть время, до пояса доберётся. Но закрыть поражение было бы хорошо.

У меня есть одно поражение, из-за этого всегда в голове: был бы у меня шанс закрыть, сделать реванш. Знаю, что уже никак это невозможно, но у Умара сейчас есть хороший шанс. И Мераб на хорошей позиции, он первый номер, всё ещё на ходу. Может, Умар так и не думает, но я так думаю, что ему было бы лучше сейчас подраться с Мерабом, — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

