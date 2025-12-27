Хабиб отреагировал на высказывание про будущее российских ММА в лёгком весе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал недавнее высказывание Абубакара Нурмагомедова. Недавно Абубакар разместил фото с Амру Магомедовым и Усманом Нурмагомедовым, которое подписал следующим образом – будущее российских ММА в лёгком весе – это Амру Магомедов и Усман Нурмагомедов.

«Будущее наступило», – написал Хабиб.

Фото: Из личного архива Абубакара Нурмагомедова

В общей сложности на счету Магомедова в смешанных единоборствах в данный момент восемь поединков, в которых он одержал восемь побед. На счету Усмана 20 побед в 20 поединках. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

