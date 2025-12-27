Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отреагировал на высказывание про будущее российских ММА в лёгком весе

Хабиб отреагировал на высказывание про будущее российских ММА в лёгком весе
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал недавнее высказывание Абубакара Нурмагомедова. Недавно Абубакар разместил фото с Амру Магомедовым и Усманом Нурмагомедовым, которое подписал следующим образом – будущее российских ММА в лёгком весе – это Амру Магомедов и Усман Нурмагомедов.

«Будущее наступило», – написал Хабиб.

Фото: Из личного архива Абубакара Нурмагомедова

В общей сложности на счету Магомедова в смешанных единоборствах в данный момент восемь поединков, в которых он одержал восемь побед. На счету Усмана 20 побед в 20 поединках. Ещё один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android