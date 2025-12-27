Ислам Махачев — о Камару Усмане: он до сих пор в хороших кондициях

Чемпион UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев заявил, что экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман остаётся для него самым неудобным соперником и способен «переехать» на опыте молодых претендентов Майкла Моралеса и Карлоса Пратеса.

— Ты сказал, что Камару, хоть ему уже и 38 лет, «переедет» и Моралеса, и Пратеса. Почему?

— Опыта побольше. Вы же видели последний бой Камару, когда он выиграл у Баркли. Тоже пацан был одним из претендентов, такие надежды на него возлагали, но Камару его «переехал», и просто забыли его. Так же с этими пацанами. Они ещё молодые. Думаю, Камару так же на опыте их «переедет».

— Также ты назвал его самым неудобным соперником для себя. Это тоже с его опытом связано?

— Потому что борется, хорошо бьёт, практически стили у нас одинаковые. По физической силе он мне не уступает, может, и лучше. Такой будет конкурентный бой. Может, кто-то думает, что я вызываю какого битого Камару, но я думаю, что он до сих пор в хороших кондициях, — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».