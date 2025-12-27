Хирн заявил, что Бивол не сразу проведёт третий бой с Бетербиевым по возвращении на ринг

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) россиянин Дмитрий Бивол не сразу проведёт бой с Артуром Бетербиевым по возвращении на ринг в начале 2026 года.

«Сейчас у нас есть обязательные защиты, и Бивол не выходил на ринг уже почти год. Так что весьма вероятно, что он вернётся и проведёт бой с одним из обязательных претендентов, прежде чем сразиться с Бенавидесом или, в частности, провести третий бой с Бетербиевым. Ожидаю, что Бивол вернётся весной.

Мы не считаем, что это предложение [слухи о том, что Бивол отказался от предложения о третьем бое в России] было вообще реальным, очевидно, у нас также есть контракт с Riyadh Season. Прямо сейчас у нас обязательные защиты, и Бивол не выходил на ринг уже почти год», — приводит слова Хирна издание Boxing News 24.