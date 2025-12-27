«Другой уровень». Махачев выбрал между Топурией и Макгрегором

Чемпион UFC в полусредней весовой категории российский боец Ислам Махачев сравнил Илию Топурию с Конором Макгрегором, отметив сильные стороны каждого из спортсменов.

— Ты выше ставишь Топурию по навыкам, чем Конора?

— По навыкам… Не знаю, как так сказать. Думаю, если говорить про атакующую мощь, может, у Топурии она больше. Но вот как контрпанчер, полагаю, Макгрегор был получше. И то, как он тайминг выжидал. Я сам левша, и он левша. То, как он встречал левой рукой, проваливая, я думаю, это было на другом уровне, — сказал российский боец на YouTube-канале «Ушатайка».

Главные спортивные новости дня: