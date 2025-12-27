Скидки
Махачев — о нападках Топурии на его команду: он чем-то недоволен — надо выяснить чем

Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев прокомментировал высказывания в свой адрес и адрес его команды со стороны 28-летнего непобеждённого обладателя титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии и предложил выяснить отношения при встрече.

«Не знаю, что с ним. Какая-то у него есть ненависть к нам. Но, думаю, мы при встрече это как-то решим. Или, может быть, в будущем. Сейчас он на паузе, может, в будущем в клетке решим. Посмотрим. Он чем-то недоволен — надо выяснить чем», — сказал Махачев в интервью для YouTube-канала «Ушатайка».

