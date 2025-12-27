Чемпион UFC Ислам Махачев назвал свою версию состава сборной России по ММА

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев во время интервью на YouTube-канале «Ушатайка» рассказал, кого бы включил в состав сборной России по ММА.

Состав сборной России по ММА по версии Махачева:

57 кг – Аскар Аскаров (Ислам авансом выбрал Аскара, подчеркнув, что тому нужно будет вернуться в прежние кондиции);

61 кг – Пётр Ян;

66 кг – Имам Хизриев;

70 кг – Ислам подчеркнул, что раз Арман Царукян представляет Армению, он выберет Усмана Нурмагомедова;

77 кг – Махачев;

84 кг – Хамзат Чимаев (Махачев добавил: «Мы бы дали ему российский флаг»);

93 кг – Магомед Анкалаев;

120 кг – Александр Волков;

Тренер – Хабиб Нурмагомедов.

