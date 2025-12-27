Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Ислам Махачев назвал свою версию состава сборной России по ММА

Чемпион UFC Ислам Махачев назвал свою версию состава сборной России по ММА
Комментарии

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев во время интервью на YouTube-канале «Ушатайка» рассказал, кого бы включил в состав сборной России по ММА.

Состав сборной России по ММА по версии Махачева:

57 кг – Аскар Аскаров (Ислам авансом выбрал Аскара, подчеркнув, что тому нужно будет вернуться в прежние кондиции);
61 кг – Пётр Ян;
66 кг – Имам Хизриев;
70 кг – Ислам подчеркнул, что раз Арман Царукян представляет Армению, он выберет Усмана Нурмагомедова;
77 кг – Махачев;
84 кг – Хамзат Чимаев (Махачев добавил: «Мы бы дали ему российский флаг»);
93 кг – Магомед Анкалаев;
120 кг – Александр Волков;
Тренер – Хабиб Нурмагомедов.

Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ!
Забирай iPhone 17 — лучший подарок на НГ!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanymJMPD4
Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android