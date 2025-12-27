Скидки
Ислам Махачев указал, в чём уязвим Илия Топурия

,
Чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев высказался об обладателе титула в лёгком дивизионе Илии Топурии. Российский боец выразил сомнение в высоком уровне грэпплинга у испанца, вспомнив эпизоды, когда тот долгое время не мог подняться из партера.

— Как тебе работа Топурии на спине? Как мастер контроля как считаешь, было бы легко его на земле удерживать?
— Думаю, не было бы таких больших проблем. И если кто-то говорит, что у него хорошая борьба, хороший грэпплинг… Ну, человек, у которого хорошая борьба, целый раунд на спине не будет валяться, по-моему, потому что ты раунд проиграл 100%. А у него такое было, — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

Илия Топурия и Мераб Двалишвили показали силу удара:

