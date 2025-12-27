Экс-чемпион UFC Камару Усман показал актуальную физическую форму

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман показал актуальную форму в своём аккаунте в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Фото: Из личного архива Камару Усмана

Фото: Из личного архива Камару Усмана

«Нельзя ожидать результатов от работы, которую ты не выполнял», — подписал фотографии Усман.

В своём последнем поединке против американца Хоакина Бакли Усман прервал серию из трёх поражений. Тогда поединок продлился пять раундов и завершился победой 38-летнего нигерийца единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Всего за карьеру в ММА бывший чемпион UFC выиграл 21 бой при четырёх поражениях.

Ранее чемпион UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев заявил, что Камару Усман остаётся для него самым неудобным соперником и способен «переехать» на опыте молодых претендентов Майкла Моралеса и Карлоса Пратеса.