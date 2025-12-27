Скидки
Наоя Иноуэ заговорил на тему завершения карьеры перед боем с Аланом Дэвидом Пикассо

Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ признался, что всё чаще задумывается об уходе из спорта. Сейчас японцу 32 года. Сегодня, 27 декабря, он проведёт поединок с мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо.

«Абсолютно не могу позволить себе проиграть. Моя мотивация исходит из того положения, которое занимаю в дивизионе. Я достиг результатов, которые меня удовлетворяют. Но теперь, когда мне 32 года, некоторые вещи становятся более релевантными. Тема завершения карьеры, тот факт, что когда-нибудь я уйду, становится очевидной на данном этапе. Поскольку мы заявлены в одном шоу с Дзюнто Накатани, болельщики будут смотреть в следующий год с большими надеждами. Поэтому нужно показать им, что я всё ещё в деле. Наш общий успех — главный приоритет», — приводит слова Иноуэ The Ring со ссылкой на шоу On The Ground на DAZN.

Иноуэ и Пикассо провели первую битву взглядов перед боем:

