Ислам Махачев заявил, что Иан Гарри не сможет стать «его Макгрегором»

Чемпион UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев заявил, что второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри не может стать «его Конором Макгрегором».

— Иан Гарри мог бы стать для тебя своим Конором Макгрегором?
— Не думаю. Это не такой персонаж. Думаю, сейчас они все пытаются быть Конором, но у них и близко это не получается. И выглядит это как-то смешно в некоторых случаях.

Что касается Иана Гарри, я же говорю, много-много бойцов именно в 77 кг, вес сейчас преобразился, много имён появилось. Это сейчас самый интересный вес в UFC, много соперников. Но именно Моралес был бы сейчас хорошим соперником, потому что он идёт без поражений. Если брать Пратеса, он недавно проигрывал Гарри. Если брать Гарри, он проигрывал Шавкату. У них уже есть какая-то история с поражениями в этом весе, — сказал Махачев в интервью для YouTube-канала «Ушатайка».

