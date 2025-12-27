Александр Усик прибыл на бой Наоя Иноуэ с Аланом Дэвидом Пикассо в Эр-Рияде

38-летний непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик прибыл на ринг, чтобы лично посмотреть главный поединок боксёрского вечера The Ring V: Night of the Samurai в Эр-Рияде.

В главном бою турнира абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ проведёт защиту титулов против непобеждённого мексиканца Алана Дэвида Пикассо. В соглавном поединке Дзюнто Накатани встретится с Себастьяном Эрнандесом.

Бой Иноуэ — Пикассо начнётся не раньше 15:00 мск. Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на международной платформе DAZN. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.