Александр Усик прибыл на бой Наоя Иноуэ с Аланом Дэвидом Пикассо в Эр-Рияде

Комментарии

38-летний непобеждённый бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Усик прибыл на ринг, чтобы лично посмотреть главный поединок боксёрского вечера The Ring V: Night of the Samurai в Эр-Рияде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Наоя Иноуэ
Не началось
Алан Дэвид Пикассо

В главном бою турнира абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе японец Наоя Иноуэ проведёт защиту титулов против непобеждённого мексиканца Алана Дэвида Пикассо. В соглавном поединке Дзюнто Накатани встретится с Себастьяном Эрнандесом.

Бой Иноуэ — Пикассо начнётся не раньше 15:00 мск. Прямую трансляцию турнира можно посмотреть на международной платформе DAZN. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию события.

