Махачев — о чемпионате мира по ММА: были бы интересные бои

Чемпион UFC в полусредней весовой категории россиянин Ислам Махачев заявил, что поддерживает идею проведения чемпионата мира по смешанным единоборствам среди профессионалов, а также назвал имя идеального кандидата на пост главного тренера сборной России.

— Как считаешь, было бы классно, чтобы в ММА появился чемпионат мира среди профессионалов?

— Да было бы хорошо, конечно. Было бы меньше разговоров. Были бы интересные бои. Я — за. Но думаю, что у Даны Уайта может быть своё видение на такие вещи.

— Кого бы ты сделал главным тренером сборной России?

— Думаю, Хабиб на 100% должен был быть тренером, все вышли бы в отличной форме на бой, — сказал Махачев в интервью для YouTube-канала «Ушатайка».