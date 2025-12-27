Фото: звезда UFC Арман Царукян провёл тренировку в джерси ФК «Алания»

Российско-армянский боец смешанных единоборств первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян провёл тренировку в джерси футбольного клуба «Алания». Фотографиями поделилась пресс-служба команды из Владикавказа.

«Алания» х Арман Царукян — чемпионский вайб. Арман знает толк в футбольных джерси. А мы от всей души желаем Арману, чтобы в этой футболке к его мастерству добавились +100 500 силы, побед и крутых боёв», – говорится в сообщении пресс-службы «Алании» в социальных сетях.

Фото: ФК «Алания»

Фото: ФК «Алания»

Фото: ФК «Алания»

Фото: ФК «Алания»

Фото: ФК «Алания»

Царукян к настоящему моменту принял участие в 26 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения.

Арман Царукян показал свой «лёгкий завтрак»: