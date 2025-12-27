Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: звезда UFC Арман Царукян провёл тренировку в джерси ФК «Алания»

Фото: звезда UFC Арман Царукян провёл тренировку в джерси ФК «Алания»
Комментарии

Российско-армянский боец смешанных единоборств первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян провёл тренировку в джерси футбольного клуба «Алания». Фотографиями поделилась пресс-служба команды из Владикавказа.

«Алания» х Арман Царукян — чемпионский вайб. Арман знает толк в футбольных джерси. А мы от всей души желаем Арману, чтобы в этой футболке к его мастерству добавились +100 500 силы, побед и крутых боёв», – говорится в сообщении пресс-службы «Алании» в социальных сетях.

Фото: ФК «Алания»

Фото: ФК «Алания»

Фото: ФК «Алания»

Фото: ФК «Алания»

Фото: ФК «Алания»

Царукян к настоящему моменту принял участие в 26 поединках в смешанных единоборствах, в которых одержал 23 победы и потерпел три поражения.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Арман Царукян показал свой «лёгкий завтрак»:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android