Александр Емельяненко согласился закодироваться после антиалкогольного социального реалити

В новом выпуске шоу телеканала «Пятница» «Звёзды под капельницей» российский боец ММА Александр Емельяненко согласился пройти процедуру кодирования от алкогольной зависимости по рекомендации ведущего.

Ведущий. Я рекомендую продолжить лечение в течение минимум трёх месяцев, но не в рехабе, а в формате амбулаторного лечения в наркологической клинике. Дабы избежать срывов, я также рекомендую защитить себя и закодироваться.

Александр. На меня это не действует.

Ведущий. Давай проверим?

Александр. Могу поспорить даже.

Ведущий. Я тогда жду тебя в клинике. Закодируешь — и мы проверим.

Александр. Хорошо.

Ведущий. Договорились.

Александр. Что я хочу сказать, трезвость — выбор сильных, спасибо! Я рад, что такой проект осуществился. У нас с зависимостью очень большая проблема сейчас в России, и многие люди не знают, как с ней справиться. Когда увидят людей, которые не побоялись и признали: «Да, мы зависимы, мы прошли через это, попробуйте и вы пройдите, возможно, у вас получится»… Я не говорю, что все кардинально поменяются, но из тысячи один хотя бы изменится — это будет уже большое дело, — сказал Емельяненко в финале передачи.