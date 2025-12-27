Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко согласился закодироваться после антиалкогольного социального реалити

Александр Емельяненко согласился закодироваться после антиалкогольного социального реалити
Комментарии

В новом выпуске шоу телеканала «Пятница» «Звёзды под капельницей» российский боец ММА Александр Емельяненко согласился пройти процедуру кодирования от алкогольной зависимости по рекомендации ведущего.

Ведущий. Я рекомендую продолжить лечение в течение минимум трёх месяцев, но не в рехабе, а в формате амбулаторного лечения в наркологической клинике. Дабы избежать срывов, я также рекомендую защитить себя и закодироваться.
Александр. На меня это не действует.
Ведущий. Давай проверим?
Александр. Могу поспорить даже.
Ведущий. Я тогда жду тебя в клинике. Закодируешь — и мы проверим.
Александр. Хорошо.
Ведущий. Договорились.

Александр. Что я хочу сказать, трезвость — выбор сильных, спасибо! Я рад, что такой проект осуществился. У нас с зависимостью очень большая проблема сейчас в России, и многие люди не знают, как с ней справиться. Когда увидят людей, которые не побоялись и признали: «Да, мы зависимы, мы прошли через это, попробуйте и вы пройдите, возможно, у вас получится»… Я не говорю, что все кардинально поменяются, но из тысячи один хотя бы изменится — это будет уже большое дело, — сказал Емельяненко в финале передачи.

Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android