Эридсон Гарсия нанёс первое поражение в карьере проспекту из Японии Тайге Иманаге

Доминиканец Эридсон Гарсия одержал победу в поединке с японцем Тайгой Иманагой. Спортсмены встречались в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где в настоящий момент проходит большой вечер профессионального бокса The Ring V: Night of the Samurai. Бой продлился всю дистанцию. Гарсия победил раздельным решением судей 96-93, 94-95 и 95-94.

Для спортсмена из Доминиканской Республики эта победа стала 23-й на профессиональном уровне. Также у него одно поражение. Иманага потерпел первое поражение в карьере. На счету японца также девять побед.

Напомним, в главном бою турнира в Эр-Рияде встретятся Наоя Иноуэ и Алан Дэвид Пикассо.

