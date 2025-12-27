Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эридсон Гарсия нанёс первое поражение в карьере проспекту из Японии Тайге Иманаге

Эридсон Гарсия нанёс первое поражение в карьере проспекту из Японии Тайге Иманаге
Комментарии

Доминиканец Эридсон Гарсия одержал победу в поединке с японцем Тайгой Иманагой. Спортсмены встречались в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где в настоящий момент проходит большой вечер профессионального бокса The Ring V: Night of the Samurai. Бой продлился всю дистанцию. Гарсия победил раздельным решением судей 96-93, 94-95 и 95-94.

Для спортсмена из Доминиканской Республики эта победа стала 23-й на профессиональном уровне. Также у него одно поражение. Иманага потерпел первое поражение в карьере. На счету японца также девять побед.

Напомним, в главном бою турнира в Эр-Рияде встретятся Наоя Иноуэ и Алан Дэвид Пикассо.

Материалы по теме
Ring V: главный бой стартовал! Гениальный Иноуэ против опасного Пикассо. LIVE
Live
Ring V: главный бой стартовал! Гениальный Иноуэ против опасного Пикассо. LIVE
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА

Самый громкий бой в истории бокса:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android