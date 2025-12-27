Скидки
«Готовлюсь отправить Альфи Дэвиса на луну». Усман Нурмагомедов показал жёсткий спарринг

Непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов опубликовал видео борцовского спарринга, сопроводив его комментарием в сторону будущего соперника Альфи Дэвиса.

«Готовлюсь отправить Альфи [Дэвиса] на Луну», — написал боец под роликом, где он доминирует над спарринг-партнёром под аплодисменты команды.

7 февраля Нурмагомедов (20-0) проведёт защиту титула PFL против британца Дэвиса (17-5-1) на турнире в Дубае (ОАЭ). Это будет первая защита пояса для россиянина, который завоевал его в ноябре 2024 года.

Ранее действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, кого бы включил в состав сборной России по ММА. В список попал Усман.

