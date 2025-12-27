Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дзюнто Накатани — Себастьяном Эрнандесом, результаты боя 27 декабря 2025 года

Накатани победил Эрнандеса в соглавном бою вечера со счётом 115-113, 115-113 и 118-110
Комментарии

Чемпион мира в трёх весовых категориях японец Дзюнто Накатани одержал победу в поединке во втором легчайшем весе над не имевшим поражений мексиканцем Себастьяном Эрнандесом. Поединок прошёл все отведённые 12 раундов и завершился победой Накатани единогласным решением судей (115-113, 115-113, 118-110).

В сентябре 2025 года Накатани освободил свои чемпионские пояса WBC и IBF в легчайшем весе. Сейчас на счету Дзюнто Накатани 32 победы (24 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Себастьяна Эрнандеса 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Главным событием боксёрского турнира станет титульный бой во втором легчайшем весе. Действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ встретится с Аланом Дэвидом Пикассо.

Материалы по теме
Ring V: главный бой стартовал! Гениальный Иноуэ против опасного Пикассо. LIVE
Live
Ring V: главный бой стартовал! Гениальный Иноуэ против опасного Пикассо. LIVE
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android