Накатани победил Эрнандеса в соглавном бою вечера со счётом 115-113, 115-113 и 118-110

Чемпион мира в трёх весовых категориях японец Дзюнто Накатани одержал победу в поединке во втором легчайшем весе над не имевшим поражений мексиканцем Себастьяном Эрнандесом. Поединок прошёл все отведённые 12 раундов и завершился победой Накатани единогласным решением судей (115-113, 115-113, 118-110).

В сентябре 2025 года Накатани освободил свои чемпионские пояса WBC и IBF в легчайшем весе. Сейчас на счету Дзюнто Накатани 32 победы (24 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Себастьяна Эрнандеса 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Главным событием боксёрского турнира станет титульный бой во втором легчайшем весе. Действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ встретится с Аланом Дэвидом Пикассо.