Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото: Наоя Иноуэ получил указание перебинтовать руки перед боем с Аланом Дэвидом Пикассо

Фото: Наоя Иноуэ получил указание перебинтовать руки перед боем с Аланом Дэвидом Пикассо
Комментарии

В скором времени состоится поединок между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (Япония) и Аланом Дэвидом Пикассо (Мексика). Бой пройдёт в рамках турнира The Ring V: Night of the Samurai в Саудовской Аравии. В преддверии боя японец получил указание перебинтовать руки.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 16:15 МСК
Наоя Иноуэ
Идёт
Алан Дэвид Пикассо

Фото: Скриншот из видео Ring

Иноуэ к настоящему моменту провёл 31 поединок, где одержал 31 победу (27 раз спортсмен побеждал нокаутом). На счету его соперника 32 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.

Ранее японский спортсмен поделился мнением о возможном завершении карьеры.

Материалы по теме
Наоя Иноуэ заговорил на тему завершения карьеры перед боем с Аланом Дэвидом Пикассо
Материалы по теме
Ring V: главный бой стартовал! Гениальный Иноуэ против опасного Пикассо. LIVE
Live
Ring V: главный бой стартовал! Гениальный Иноуэ против опасного Пикассо. LIVE

Наоя Иноуэ и Дэвид Пикассо провели первую битву взглядов перед боем:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android