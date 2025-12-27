Фото: Наоя Иноуэ получил указание перебинтовать руки перед боем с Аланом Дэвидом Пикассо

В скором времени состоится поединок между абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ (Япония) и Аланом Дэвидом Пикассо (Мексика). Бой пройдёт в рамках турнира The Ring V: Night of the Samurai в Саудовской Аравии. В преддверии боя японец получил указание перебинтовать руки.

Фото: Скриншот из видео Ring

Иноуэ к настоящему моменту провёл 31 поединок, где одержал 31 победу (27 раз спортсмен побеждал нокаутом). На счету его соперника 32 победы (17 – нокаутом) и одна ничья.

Ранее японский спортсмен поделился мнением о возможном завершении карьеры.

Наоя Иноуэ и Дэвид Пикассо провели первую битву взглядов перед боем: