Ислам Махачев высказался о возможном поединке с Арманом Царукяном по грэпплингу

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев ответил на вопрос по поводу потенциальной схватки по грэпплингу с Арманом Царукяном.

«Вместо того, чтобы мне готовиться на какие-то схватки два-три месяца, я лучше к бою подготовлюсь. Арман выходит на тренировочные схватки – Бенсон Хендерсон, Патрики Фрейре. Такие же схватки можно в зале провести. Сейчас у него был один достойный соперник, Мехди Байдулаев, но он вышел на однодневном уведомлении. Я с Мехди боролся, он очень крепкий. Разговоры идут про реванш. Если Мехди чуть подготовится, подкачается, вес наберёт – у них будет очень конкурентная схватка. А остальные, кого Арман побеждал… у нас в зале можно схватки поинтереснее сделать.

Мне особо не интересны такие схватки, потому что я могу подготовиться к бою и получить намного больше гонорар. Выходить просто бороться у меня нет интереса», – сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».

Ислам Махачев скачет на своей лошади:

