Опубликованы судейские записки боя Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандес на Ring V

Появились судейские записки боя между японцем Дзюнто Накатани и мексиканцем Себастьяном Эрнандесом, который прошёл рамках вечера профессионального бокса The Ring V: Night of the Samurai в Эр-Рияде.

По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Накатани со счётом 115-113, 115-113, 118-110.

Теперь на счету Дзюнто Накатани 32 победы (24 нокаутом) и ни одного поражения. У Себастьяна Эрнандеса — 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Главным событием боксёрского турнира стал титульный бой во втором легчайшем весе. Действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ встретился с Аланом Дэвидом Пикассо.