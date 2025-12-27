Скидки
Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандеса, бой 27 декабря 2025 года, судейские записки

Опубликованы судейские записки боя Дзюнто Накатани — Себастьян Эрнандес на Ring V
Появились судейские записки боя между японцем Дзюнто Накатани и мексиканцем Себастьяном Эрнандесом, который прошёл рамках вечера профессионального бокса The Ring V: Night of the Samurai в Эр-Рияде.

По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу Накатани со счётом 115-113, 115-113, 118-110.

Теперь на счету Дзюнто Накатани 32 победы (24 нокаутом) и ни одного поражения. У Себастьяна Эрнандеса — 20 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Главным событием боксёрского турнира стал титульный бой во втором легчайшем весе. Действующий абсолютный чемпион мира в этом дивизионе Наоя Иноуэ встретился с Аланом Дэвидом Пикассо.

