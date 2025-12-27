Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо, результаты поединка, 27 декабря 2025

Непобеждённый Наоя Иноуэ защитил чемпионские пояса в бою с Аланом Дэвидом Пикассо
Комментарии

В субботу, 27 декабря, на стадионе «Мохаммед Абдо Арена» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся крупный и заключительный турнир профессионального бокса в 2025 году The Ring V: Night of the Samurai, в главном бою которого абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ единогласным судейским решением (119-109, 118-110, 117-111) победил мексиканца Алана Дэвида Пикассо.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 16:15 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Алан Дэвид Пикассо

Для японца этот поединок был четвёртым в 2025 году. Эта победа для абсолютного чемпиона стала 32-й в профессиональной карьере. Японский спортсмен ни разу не проигрывал. Пикассо потерпел первое поражение. Также на его счету 32 победы и одна ничья.

Материалы по теме
Ring V: Иноуэ легко разобрал Пикассо. У претендента не было шансов. LIVE
Live
Ring V: Иноуэ легко разобрал Пикассо. У претендента не было шансов. LIVE
Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе Сага Бивол — Бетербиев, «золотой» ЧМ-2025 и уход Кроуфорда. 25 моментов 2025 года в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android