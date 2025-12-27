Непобеждённый Наоя Иноуэ защитил чемпионские пояса в бою с Аланом Дэвидом Пикассо

В субботу, 27 декабря, на стадионе «Мохаммед Абдо Арена» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся крупный и заключительный турнир профессионального бокса в 2025 году The Ring V: Night of the Samurai, в главном бою которого абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ единогласным судейским решением (119-109, 118-110, 117-111) победил мексиканца Алана Дэвида Пикассо.

Для японца этот поединок был четвёртым в 2025 году. Эта победа для абсолютного чемпиона стала 32-й в профессиональной карьере. Японский спортсмен ни разу не проигрывал. Пикассо потерпел первое поражение. Также на его счету 32 победы и одна ничья.