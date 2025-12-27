Скидки
Усик заявил о желании подраться с Уайлдером в 2026 году

Комментарии

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о своём будущем и заявил о желании провести бой с Деонтеем Уайлдером.

«Я подерусь в следующем году. Хочу подраться с Бронзовым бомбардировщиком», — сказал Усик в трансляции на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

