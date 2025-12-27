Статистика боя Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо: удары, процент точности

В субботу, 27 декабря, на стадионе «Мохаммед Абдо Арена» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялся крупный и заключительный турнир профессионального бокса в 2025 году The Ring V: Night of the Samurai, в главном бою которого абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ единогласным судейским решением (119-109, 118-110, 117-111) победил мексиканца Алана Дэвида Пикассо.

Статистика боя Наоя Иноуэ — Алан Дэвид Пикассо, по данным CompuBox:

Иноуэ нанёс на 158 ударов больше (328-170), чем Пикассо, имея преимущество в количестве донесённых до цели джебов — 161-63, силовых ударов — 167-107 и ударов в корпус — 96-66. Иноуэ в среднем наносил 27 ударов за раунд, в то время как Пикассо исполнял только 14 ударов за раунд.