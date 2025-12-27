Махачев — об исключении Фахретдинова из UFC: не нужны пацаны, которые выигрывают и молчат

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Ислам Махачев высказался об исключении непобеждённого Рината Фахретдинова из ростера промоушена Даны Уайта.

«Ринат – хороший боец, с хорошими навыками, но UFC нужны бойцы, которых они смогут продать, на которых они смогут заработать. Ринат просто выходил, побеждал…

Я уже даже ребятам в зале говорю: «UFC не нужны пацаны, которые просто у всех выигрывают и молчат. Учите английский. Научитесь себя продавать, научитесь быть интересными публике. Вся Америка обожает реслинг – WWE. Мы понимаем, что там происходит, как там всё организовывается. Но они любят шоу. И из-за этого нужно просто научиться делать шоу», — сказал Махачев на YouTube-канале «Ушатайка».