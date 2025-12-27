«Это как Uber. Бизнес-класс». Хабиб Нурмагомедов прокатился на верблюде

Прославленный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокатился на верблюде.

«Это как хороший Uber. Кто-то из вас вызывал Uber? «Мерседес» Uber, бизнес-класс!» — сказал Хабиб.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.