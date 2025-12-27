Наоя Иноуэ остался недоволен своим выступлением в бою с Аланом Дэвидом Пикассо

32-летний японский профессиональный боксёр и абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ прокомментировал свою победу над 25-летним мексиканцем Аланом Дэвидом Пикассо.

«Моё выступление сегодня было недостаточно хорошим. Я мог бы выступить лучше. Я рад победе, но я очень устал. Мне нужен отдых. Я извлеку уроки из этого боя и буду намного лучше в следующий раз», — приводит слова Иноуэ издание CompuBox.

Поединок между Наоей и Аланом прошёл на турнире The Ring V: Night of the Samurai в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов, и японец победил единогласным судейским решением (119-109, 118-110, 117-111).