«Сыграло плохую шутку с ним». Буллет объяснил, почему Царукян не получил титульный бой

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, объяснил, почему первый номер лёгкого веса Арман Царукян не получил титульный бой.

«Я понимаю, почему Арману не дали пояс, потому что у UFC новый спонсор — Paramount Pictures — и для них нужен западный зритель, западные фанаты. Потому что Гэтжи большой ветеран этого спорта, имеющий, по ощущениям, большой бэкграунд в этом спорте. Также он американец, его любит та публика, у него большая фанатская база.

Также Пимблетт — это англичанин, как я знаю. Я его, правда, боёв не видел, но он тоже на хорошем хайпе идёт, и довольно-таки интересный поединок. И Арману давали шанс [на титул], и то, что он им не воспользовался, сыграло плохую шутку с ним», — сказал Магомедов на YouTube-канале Red Corner MMA.

