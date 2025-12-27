Скидки
«Японские фанаты могут ожидать кое-что хорошее». Иноуэ — о возможном бое с Накатани

«Японские фанаты могут ожидать кое-что хорошее». Иноуэ — о возможном бое с Накатани
Комментарии

32-летний японский профессиональный боксёр и абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ высказался по поводу поединка со своим непобеждённым соотечественником и чемпионом мира в трёх весовых категориях японцем Дзюнто Накатани.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Наоя Иноуэ (W) — Алан Дэвид Пикассо
27 декабря 2025, суббота. 16:15 МСК
Наоя Иноуэ
Окончено
UD
Алан Дэвид Пикассо

«У нас с Накатани сегодня были очень хорошие победы. В следующем году мы решим, что будет дальше, но мои японские фанаты могут ожидать кое-что очень хорошее», — приводит слова Иноуэ CompuBox.

Накатани 27 декабря в соглавном бою вечера на турнире The Ring V: Night of the Samurai в Саудовской Аравии победил мексиканца Себастьяна Эрнандеса единогласным решением (115-113, 115-113, 118-110).

Иноуэ в главном поединке вечера единогласным решением победил другого мексиканца — Алана Дэвида Пикассо (119-109, 118-110, 117-111).

