«Пирата нелегко потопить или задушить». Шара Буллет — о схватке в грэпплинге с Царукяном

Популярный российский боец UFC, выступающий в среднем весе, Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о предстоящей схватке по грэпплингу с первым номером лёгкого веса Арманом Царукяном, которая пройдёт 30 декабря в Армении.

«Я скажу так — прошлые схватки, прошлые победы не будут за него бороться в этот день, 30 декабря. 30 декабря будет всё решаться. Именно эти шесть минут. И меня отличает от других то, что я буду идти до конца, и Пирата не так легко потопить или задушить. Многие так хотели, но не у всех получалось, и вообще ни у кого не получалось пока что (смеётся).

Для меня это хороший опыт, хороший вызов то, что он идёт на хорошей серии, поэтому я и принял схватку. Потому что у него есть хайп, есть имя, он довольно-таки уже популярный во всём мире. Для себя вижу только плюсы, то, что я смогу наворотить, натюнинговать свою борьбу, поработать над этим. И это большая мотивация для меня — набраться в борьбе каких-то навыков дополнительных. И эти шесть минут будут нелегки для Армана», — сказал Магомедов на YouTube-канале Red Corner MMA.

