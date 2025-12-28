Мовсар Евлоев показал, как подтягивается с блинами в тренажёрном зале

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев поделился в своих социальных сетях видео с тренировки в зале. На нём спортсмен подтягивается с блинами.

Россиянин Евлоев (19 побед без поражений) в последний раз выступал в декабре 2024 года, одержав победу единогласным решением над экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом на UFC 310.

Неделю назад стало известно, что в разработке находится бой, который может стать главным событием турнира в Лондоне 21 марта, между Евлоевым и ещё одним непобеждённым бойцом UFC, Лероном Мёрфи. Вчера сообщалось, что в случае отказа драться с Мёрфи на турнире в Великобритании Евлоев мог быть уволен из UFC.