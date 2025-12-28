Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мовсар Евлоев показал, как подтягивается с блинами в тренажёрном зале

Мовсар Евлоев показал, как подтягивается с блинами в тренажёрном зале
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев поделился в своих социальных сетях видео с тренировки в зале. На нём спортсмен подтягивается с блинами.

Россиянин Евлоев (19 побед без поражений) в последний раз выступал в декабре 2024 года, одержав победу единогласным решением над экс-чемпионом Алджамейном Стерлингом на UFC 310.

Неделю назад стало известно, что в разработке находится бой, который может стать главным событием турнира в Лондоне 21 марта, между Евлоевым и ещё одним непобеждённым бойцом UFC, Лероном Мёрфи. Вчера сообщалось, что в случае отказа драться с Мёрфи на турнире в Великобритании Евлоев мог быть уволен из UFC.

Материалы по теме
В главном бою UFC в Лондоне 21 марта могут сойтись непобеждённые Евлоев и Мёрфи — KevinK.
Мовсара Евлоева могли уволить из UFC — источник
Материалы по теме
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Пояса Махачева и Яна, поражение Нурмагомедова и уход Джонса. 25 моментов 2025 года в ММА
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android