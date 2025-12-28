Скидки
Завершивший карьеру Теренс Кроуфорд назвал любимых бойцов UFC

Завершивший карьеру Теренс Кроуфорд назвал любимых бойцов UFC
Комментарии

Американский непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO), завершивший свою карьеру в декабре, назвал своих любимых бойцов в промоушене Ultimate Fighting Championship (UFC).

— Ты смотришь UFC? Кто твои любимые бойцы?
— Джон Джонс и Хабиб, — сказал Кроуфорд во время трансляции на платформе KICK.

Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.

