«Ни разу в жизни не видел его бои». Теренс Кроуфорд — об Илии Топурии

Американский непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO), завершивший свою карьеру в декабре, высказался о непобеждённом обладателе титула UFC в лёгком весе испано-грузине Илии Топурии.

— Нравится ли тебе Илия Топурия?
— Послушай, это безумно, но я ни разу в жизни не видел его бои. Никогда. Я собираюсь посмотреть его бои на YouTube, — сказал Кроуфорд во время трансляции на платформе KICK.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

