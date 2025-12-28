Скидки
Кроуфорд заявил, что Макгрегор в бою с Мейвезером был лучше, чем Джейк Пол с Джошуа

Комментарии

Американский непобеждённый чемпион мира в пяти весовых категориях Теренс Кроуфорд заявил, что Конор Макгрегор в бою с Флойдом Мейвезером выступил лучше, чем Джейк Пол против Энтони Джошуа.

«Он выступил очень хорошо против Флойда в боксёрском поединке. Он показал себя лучше, чем я думал. Он выступил лучше, чем Джейк Пол против Энтони Джошуа, и он нанёс несколько хороших ударов Флойду. Так что я должен сказать, что он выступил довольно хорошо», — приводит слова Кроуфорда издание Sportskeeda.

Бой Макгрегор — Мейвезер состоялся в 2017 году. Ирландец выиграл несколько раундов по мнению судей, прежде чем проиграть техническим нокаутом в 10-м раунде.

Джейк Пол потерпел поражение нокаутом в шестом раунде от Джошуа 20 декабря, проиграв по очкам все предыдущие раунды.

