Головкин встретился с Роналду в Саудовской Аравии после боя Иноуэ — Пикассо

Легенды бокса и футбола Геннадий Головкин и Криштиану Роналду встретились и обменялись рукопожатием в Саудовской Аравии после боксёрского вечера The Ring V: Night of the Samurai.

Встреча была запечатлена на видео и опубликована в социальных сетях. На кадрах бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов и португальский футболист, выступающий за «Аль-Наср», тепло общаются и обнимаются. После краткого разговора Роналду пожелал Головкину счастливого Нового года.

Головкин находился в Эр-Рияде в качестве зрителя на главном бою вечера, где Наоя Иноуэ защитил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе, победив Алана Дэвида Пикассо. Бывший боксёр недавно был избран президентом организации World Boxing, отвечающей за олимпийский бокс, а также стал главой Национального олимпийского комитета Казахстана.

Роналду, который часто посещает крупные боксёрские мероприятия в регионе, возможно, также присутствовал на шоу, однако точного подтверждения этому нет. Ранее спортсмены уже пересекались — в 2020 году они снялись вместе для документального сериала DAZN «Параллельные миры».