Бокс/ММА Новости

Ян ответил О’Мэлли на вызов в Белый дом сгенерированным ИИ фото

Ян ответил О’Мэлли на вызов в Белый дом сгенерированным ИИ фото
Российский чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян на слова бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе американца Шона О'Мэлли о желании провести с ним бой на территории Белого дома отреагировал публикацией сгенерированного нейросетью изображения этого гипотетического поединка.

Фото: Скриншот из социальных сетей Петра Яна

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2018 году и в июле 2020 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, досрочно остановив звёздного бразильца Жозе Альдо. На данный момент на счету Яна 20 побед и пять поражений в ММА.

Ранее О’Мэлли вновь заявил о желании провести бой с Яном, назвав идею «Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России» логичной, но пожаловался, что фанаты, по его мнению, не хотят этого поединка.

