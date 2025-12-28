Двалишвили пожаловался, что шрам на его носу постоянно расходится во время спаррингов

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории (до 61 кг) Мераб Двалишвили выложил в социальных сетях видеоролик, на котором показал свою травму носа после спарринга.

«В течение многих лет шрам на моём сумасшедшем носу открывался во время спарринга… Может быть, мне нужна защита для носа — у кого-нибудь есть такая?? Лол», — подписал видео Двалишвили.

В последние дни грузинский боец находится в Испании, где проводит время и тренируется вместе с непобеждённым обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией.

Двалишвили в своём последнем поединке защищал титул в легчайшем весе и проиграл Петру Яну.